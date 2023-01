I funerali di Enzo Cainero.

Il sindaco di Udine: «Il Friuli ti ringrazia, non ti dimenticheremo». In migliaia hanno partecipato commossi oggi, martedì 31 gennaio, ai funerali Enzo Cainero in duomo a Udine. Dentro e fuori dalla chiesa, dove è stato allestito anche un maxi-schermo, si sono radunati amici, familiari, tantissimi del mondo dello sport e del volontariato per l’ultimo saluto al manager che ha fatto la storia degli eventi in regione.

Oltre alla Protezione civile regionale, hanno partecipato anche gli alpini, coro compreso e i volontari della Croce rossa e del mondo del volontariato per il quale il Friuli è riconosciuto in tutto il mondo.