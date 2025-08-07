HonsellInCattedra Exxx…Polzive!!! Non è una regione di basabanchi. Il consigliere pittura Riccardi: Interrogazione alla giunta Fvg “sull’intesa per l’assistenza spirituale nelle strutture sanitarie”.

Il consigliere regionale Furio Honsell segue con attenzione le novità in campo sanitario rispetto alle ultime iniziative dell’assessore Riccardi. Che non rigurdano i servizi bensì “l’assistenza spirituale”. Tutto nasce attorno al protocollo d’intesa sottoscritto il 25 luglio 2025 tra l’assessore alla Salute e i quattro arcivescovi del Friuli Venezia Giulia per l’assistenza spirituale nelle strutture sanitarie e sociosanitarie della regione. L’esponente di “Open Sinistra Fvg” rende noto: “La Regione Friuli Venezia Giulia è un’istituzione laica e come tale ha il dovere di garantire pari dignità e rispetto a tutte le cittadine e i cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni religiose o filosofiche. Per questo motivo ho depositato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere chiarimenti in merito al protocollo d’intesa sottoscritto tra l’assessore alla Salute Riccardi e i quattro arcivescovi. Questo protocollo sarebbe frutto di una collaborazione esclusiva con la Chiesa cattolica, senza alcun riferimento ad altre confessioni religiose o a visioni laiche, agnostiche o atee. Una scelta che rischia di ledere il principio di pluralismo e inclusività che dovrebbe, invece, ispirare ogni intervento in ambito sanitario, soprattutto quando si tratta di percorsi di cura e di accompagnamento in momenti delicati della vita delle persone. Per questo motivo ho chiesto alla Giunta di chiarire (…) – spiega il consigliere di Opposizione – quali iniziative siano previste per garantire che anche i cittadini che non si riconoscono nella religione cattolica possano avere accesso a forme di assistenza spirituale o esistenziale adeguate e rispettose delle loro convinzioni. La laicità delle istituzioni – conclude Honsell – non è un principio negoziabile né una formalità: è una garanzia di libertà e di pari dignità per tutte e tutti.”