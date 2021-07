GreenPassTalebano Exxx…Polzive In FriuliVG scoppia la guerra civile vaccinale. Il Messaggero Veneto reprime la libertà di pensiero dei cittadini contro il certificato verde. Esclusivo

L’irrispettoso Messaggero Veneto, attraverso il giornalista di punta delle paturnie No vax e Green Pass, si fa interprete di istanze restauratrici e filo-naziste per contestare la libertà di pensiero espressa ieri nei capoluoghi friulani da migliaia di manifestanti. Fate schifo è questa la definizione di matrice integralista che Messaggero Veneto ha usato per commentare le manifestazioni. E’ la teoria della Restaurazione francese, una filosofia in Francia che alla libertà individuale, contrapponeva l’autorità e la tradizione, una costante purtroppo molto presente nelle classi dirigenti italiane: la voglia di dire agli altri cosa fare, magari giustificandosi col fatto che gli altri sono dei bifolchi e pertanto non possono sapere cosa è davvero meglio per loro, finendo così per esprimere purtroppo l’idea che la società sia un laboratorio e i cittadini delle cavie. Greenpass = apartheid.