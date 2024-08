GradoMiscelado Exxx…Polzive!!! Confermati i sospetti di leopost sul traffico d’influenze circolato alle ultime elezioni sull’isola. All’azienda austriaca “SunSquare” affidamenti per arredi spiaggia per circa 350mila euri. Ditte italiane a secco.

Rispetto alle vele da sole e alle attrezzature per la spiaggia le ditte italiane sono a zero. Almeno per la società di gestione pararegionale del turismo dell’isola. E’ stato pubblicato l’elenco delle ditte che hanno ottenuto affidamenti importanti in questa prima parte della stagione. La “SunSquareItalia” filiale dell’austriaca “SunSquare International” ha ricevuto ordini per circa 350mila euri per fornitura di tende da bar. Così suddivisi: 68.300; 94.000; 91.040 intestati a Ghu Nicola addetto marketing dell’azienda e 100mila euri tondi tondi alla “SunSquareItalia GMBH per supporti tende bar. Durante la campagna elettorale della primavera scorsa, cui il presidente della Git, Roberto Marin, era candidato sindaco, una delle liste di supporto era quella di Forza Italia nel cui elenco appariva la candidata consigliera Nicole Cadenaro che di mestiere fa l’area manager dell’azienda austriaca. Il progetto che ha permesso alla ditta austriaca, via Cadenaro, di ottenere l’affidamento era quello dell’esercizio commerciale “Antiche Terme” gestito dalla Git del presidente-candidato. “Volete rendere la vostra area esterna oasi definitiva per gli ospiti? Con una vela da sole SunSquare, beneficerete di una perfetta miscela di stile, design e funzionalità. Le nostre tende da sole SunSquare di alta qualità”. Le mani degli austriaci sull’isola.