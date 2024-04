GiroVampiro Exxx…Polzive!!! Schiaffo di Bini-Fedriga a Sappada per l’organizzazione del Giro d’Italia. 100mila euri di contributi al comune di Forni Avoltri del consigliere regionale della Lega-Vannacci. Solo 30mila al comune che ospita l’arrivo di tappa.

Il Giro Rosa d’Italia si tinge di rosso. Rosso incandescente come i ferodi delle auto delle squadre al seguito degli atleti. Con la ridondanza che gli si richiede, alcune settimane fa è stata presentata a Mortegliano la tappa del Giro d’Italia che, il 24 maggio, dalla pianura raggiungerà le Dolomiti. Arrivo a Sappada, sindaco uscente Piller Hoffer un civico che non ha etichette di partito sulla fronte. I ciclisti, per arrampicarsi fino alle pendici del Peralba, dovranno attraversare il comune di Forni Avoltri, località montana che annovera il consigliere regionale della LegaPer VannacciNeuroDeputato, Manuele Ferrari. Il perchè di questa precisazione lo capiremo tra un paio di righe. Si tratta di alcune cifre, che sono le seguenti: 100.000 euri e 30.000. Tutto ruota attorno alla Promoturismo dell’assessore delegato Bini. I dettagli sono clamorosi, come si legge dai documenti: “Il 24 maggio 2024 Sappada ospiterà l’arrivo di tappa del Giro d’Italia (…). Affinchè possa diventare a tutti gli effetti una singolare opportunità di promozione della località, generando anche un significativo indotto per le attività economiche territoriali, è stato affidato alla società Jachil S.r.l. di Gemona del Friuli l’incarico per l’organizzazione e il coordinamento di tutte le iniziative necessarie per accogliere e valorizzare al meglio l’arrivo a Sappada della tappa del Giro d’Italia. In un’ottica di opportunità e promozione turistica territoriale è stato disposto l’impegno di spesa di 30.000 euri”. Diversa invece l’attenzione della regione per il comune di Forni Avoltri del rappresentante della “LegaPerVannacciNeuroDeputato”. Nel dicembre dello scorso anno, l’associazione “Amici del Biathlon di Forni Avoltri“, aveva presentato una richiesta di contributo a Promoturismo dell’assessore delegato pari a 250mila euri. La cifra era stata stabilita per “l’organizzazione e la promozione dell’iniziativa “Eventi Collaterali” presso il Carnia Arena Biathlon in occasione della tappa del Giro d’Italia 2024 in programma il 24 maggio prossimo”. In Promoturismo hanno preso atto che durante la tappa Mortegliano – Sappada, la Carovana Rosa entrerà al Centro Federale Carnia Arena Biathlon dove verranno organizzate una serie di attività a corollario, anche con il coinvolgimento delle scuole e di numerose associazioni del territorio sportive, culturali e sociali. Visto che “PromoTurismoFVG aveva chiesto la concessione di un contributo di 523.800 euri per la realizzazione di Grandi Eventi 2023, ha ritenuto di procedere alla concessione in favore di “Amici del Biathlon di Forni Avoltri” di un contributo di 100.000 euri per l’organizzazione e la promozione dell’iniziativa Eventi collaterali in occasione della tappa del Giro d’Italia”.

Sbrego dolomitico che si materializza in questi termini: Nella Sappada di Piller Hoffer, le briciole di 30mila euri avanzati chissà da dove. A Forni Avoltri, Promoturismo sgancia ben 100mila euri per il “passaggio”. La “LegaPerVannacciNeuroDeputato”, ringrazia.