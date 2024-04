GianpieroBenedetti Exxx…Polzive!!! Come da programma, i farisei Bini e Fedriga ricordano il grande manager. La foto dell’assessore che presenta a Metinvest l’area dove avrebbe dovuto sorgere l’impianto siderurgico green.

E’ una foto di qualche anno fa. Scattata nell’area dove avrebbe dovuto sorgere l’acciaieria green più importante d’Europa. A San Giorgio di Nogaro. Benedetti aveva appena presentato il progetto all’assessore che approvava. Una promessa da piazzista che entusiasmò il manager ma che di lì a poco avrebbe dovuto ricredersi. Progetto abortito. La risposta della Regione provocò una forte delusione al manager. Cosa avrebbe dovuto riferire agli investitori della Metinvest? Figuraccia atomica. Ma il manager non si perse d’animo e scelse la Toscana come sito alternativo per la realizzazione dell’impianto. Il Friuli restò con i ruderi di una zona industriale abbandonata, frequentata da topi e cani randagi che saltellano fra mostri di industrie decadenti. Bini e Fedriga dissero no al progetto e oggi, in occasione della sua morte, celebrano come i farisei la sua figura. Il primo è Bini, protesi triestina di sughero Da Pozzo e del ducetto Agrusti. L’altro è Fedriga, “Turista per caso”. I due così commentano la triste circostanza. Bini: «Gianpietro Benedetti ha segnato la storia recente della nostra Regione, un grande capitano d’impresa, capace di ‘farsi da solo’, compiendo tutto il percorso professionale all’interno della Danieli di Buttrio: dal primo incarico negli anni ’60 fino ad arrivare alla guida del gruppo, ruolo poi mantenuto per 15 anni». Gli ha tolto il sogno di fare l’acciaieria green nel suo Friuli. È il pensiero dell’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo. Nel settembre dello scorso anno l’assessore rese noto che: «In seguito agli approfondimenti svolti e vista anche la complessità della manifestazione d’interesse pervenuta, è emerso come nell’area industriale Aussa Corno sia opportuno prediligere altre tipologie di investimento, in un’ottica di maggiore compatibilità con il territorio interessato, anche tenuto conto delle osservazioni e valutazioni manifestate dai Comuni dell’area». Caro Benedetti, non sei gradito. Fedriga non è da meno, e con un tratto farisaico triestino rilascia: «La Regione esprime cordoglio e si stringe a familiari e dipendenti del gruppo per la perdita di Gianpietro Benedetti, leader d’azienda di grande valore e imprenditore visionario. Oltre a guidare per anni il gruppo industriale tra i primi tre produttori europei di acciaio, ha profuso con orgoglio impegno per la sua terra diventandone mecenate, impegnandosi nel mondo della comunicazione e avviando anche numerosi progetti per la formazione dei giovani». I due non gli hanno neanche chiesto scusa per la “piazzata” che gli hanno servito.