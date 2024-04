Gianpiero Benedetti è morto. I pavidi e sottani della politica regionale gli hanno impedito di realizzare il suo sogno in Friuli. Il più grande impianto siderurgico green d’Europa. Fedriga e Bini avranno il coraggio di chierdergli scusa?

Gianpiero Benedetti è morto oggi domenica 28 aprile. Dopo una breve malattia. Aveva 81 anni. Il più grande manager che il Friuli ricordi. Costretto, da una classe politica di spaventapasseri, in testa Fedriga e Bini, a rinunciare al suo sogno: portare in Friuli, nella sua terra, il più grande impianto siderurgico green d’Europa. Il progetto di rilancio industriale d’Italia: l’acciaieria a San Giorgio di Nogaro. Per un anno hanno giocato con lui a tira e molla, tanto i soldi mica erano loro. Poi gli hanno detto di no. E non gli hanno fatto nemmeno una telefonata di scuse. E’ questa la cifra di una classe politica friulana, codina, sottana, che predilige lo scimmiottamento dei “ferragnez” allo sviluppo industriale. E’ bastato un manipolo di scavezzacollo per far prendere paura ai due smarriti e far abortire il progetto di ricostruzione di un paese per un valore di 400 miliardi di euri. Il Friuli sarebbe stato al centro dell’industria mondiale. Anzi, i due “turisti per caso” rivendicano il fatto di aver ottenuto contratti dalla spedizione a New York pari a 37 milioni di euri. La cifra che il manager destinava in beneficenza ai Friulani. Benedetti era presidente degli industriali della provincia di Udine e leader del gruppo Danieli. Il più grande manager della storia del Friuli. Era nato nel 1942. Guidava il Gruppo Danieli conosciuto in tutto il mondo. 2,7 miliardi di ricavi, oltre 8.600 addetti nel mondo di cui circa 6.000 – tra diretti e indiretti – in regione, tra i leader mondiali nella progettazione e costruzione di impianti siderurgici e tra i primi tre produttori europei di acciaio, che da solo vale il 40% dell’export della provincia di Udine e il 20% di quello regionale. Una classe politica indegna ha preferito conservare i ruderi tra le pozzanghere all’innovazione. Grazie a Fontanini era stato nominato cittadino onorario di Udine. Dallo scorso novembre era anche uno dei maggiori azionisti di Nord Est Multimedia (Nem), la media company di Enrico Marchi che aveva rilevato le testate del gruppo Gedi: Il Piccolo; Il Mattino di Padova; il Corriere delle Alpi; la Tribuna di Treviso; Messaggero Veneto, Nordest Economia e la Nuova di Venezia e Mestre.