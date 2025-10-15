GazzarraUdinese Exxx…Polzive!!! Eloisa Gatta fa partire un siluro contro i responsabili dei disordini: “Chi l’ha detto che gli infiltrati erano tutti fascisti?” Udine non merita questa ferita. Presenterò una mozione”. Ma costoro possono continuare a ferire la città?

Antonella Eloisa Gatta, presidente del gruppo misto in consiglio comunale a Udine si era accorta per tempo che la maggioranza De Toni era una combriccola di esponenti di centri sociali, ProPal, sinistra filo palestinese tenuta insieme col fil di ferro. Antonella uscì dal gruppo (lista De Toni) per passare al Misto e oggi fa partire un siluro in direzione degli ex: “Quanto accaduto è una ferita che la città di Udine non merita. Si è scelto di organizzare prima e non sospendere poi, una manifestazione che avrebbe sicuramente portato agli atti di violenza contro la città. “Chiunque continui ad affermare che quei centinaia di delinquenti siano ipotetici infiltrati fascisti ( da verificare nelle opportune sedi) evidentemente era in una altro punto della manifestazione e non vuole accettare i fatti.. Erano manifestanti, che uniti al coro “ tutti allo stadio”, si sono diretti verso la strettoia della Madonna delle Grazie e , fermati dalla polizia, sono andati nella zona del parcheggio Primo Maggio. Un plauso alla polizia tutta, che con lucidità ha gestito un momento che poteva essere di gran lunga più cruento e solidarietà ai giornalisti che, nell’esercizio del loro lavoro, sono stati colpiti. Udine è una città di lavoratori, è una città tranquilla dove ognuno è libero di manifestare le proprie idee. Da sempre.

Ma è una città che merita rispetto e non la guerriglia urbana. Una manifestazione come quella di ieri era immaginabile che sarebbe diventata teatro di guerriglia, perché gli animi sono troppo caldi, perché a nulla sono serviti gli appelli ad abbassare i toni, sono rimasti inascoltate le richieste di posticipare il corteo e perché i canti e i balli di manifestanti in festa nulla valgono se poi tutto finisce in quel modo.

Al netto delle responsabilità politiche di chi non abbia rimandato una manifestazione che poteva svolgersi in altre date e in altre modalità, che almeno il Comune si costituisca parte civile per il danno di immagine e per i danni materiali inferti alla città. Ho presentato una mozione che mi auguro tutti i consiglieri possano votare favorevolmente. Sei stata ferita cara Udine, sei stata sporcata, cara Udine, ma spero verrai almeno difesa”.