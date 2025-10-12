GazaCheStraza Exxx…Polzive!!! I “Bomberos del Weekend lungo” confermano: «Non basta un cessate il fuoco per giocare come se nulla fosse». A Noi la lotta a voi la pace. Udine nelle macerie: Appello dei cittadini al sindaco: “Torna a bordo, Cazzo!”.

Vignetta pubblicata per gentile concessione dell’autore: G.D.B.
Gli organizzatori sul corteo in programma il 14 ottobre a Udine, per il quale sono attese 10 mila persone ritengono che: «Non basta un cessate il fuoco per giocare come se nulla fosse».
La retorica vuota della violenza e del terrore (che lo scorso 3 di ottobre ha colpito anche un gruppo di famiglie udinesi, ree di aver organizzato “lo sciopero dei bambini”) non dimostra altro che la loro preoccupazione di fronte a una mobilitazione ampia e trasversale. Continuiamo a fare nostra la richiesta della federcalcio palestinese che non chiede un minuto di silenzio o un “gesto di pace” ai giocatori italiani, ma una presa di posizione netta nei confronti di chi commette crimini contro il proprio popolo e i propri sportivi. Per questo chiediamo alla Figc di boicottare la partita Italia–Israele e di ascoltare il grido che arriva dalle piazze: lo sport non può normalizzare l’apartheid e l’occupazione nè tanto meno un genocidio». Se molti speravano che la firma dell’accordo di pace fermasse la protesta, devono ricredersi. I flotilleros-organizzatori del corteo a favore della Palestina confermano la mobilitazione in programma a Udine martedì 14 ottobre, prima di Italia-Israele. Una risposta decisa, rivolta, tra gli altri, anche al ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che venerdì aveva detto di confidare sul fatto che la protesta potesse essere attenuata a seguito della firma dell’accordo di pace tra Hamas e Israele”. Partita Italia-Israele e corteo Pro Pal, Udine blindata: stop a bottiglie di vetro e lattine, tolti tavolini e sedie, misure straordinarie anche per quanto riguarda la viabilità in vista di martedì 14 ottobre. Dopo l’annuncio dello sciopero della polizia locale precettati 12 agenti.
«Le immagini di festa che arrivano da Gaza – si legge nel comunicato del Comitato – non possono che essere accolte con grande gioia e invitare tutti a festeggiare l’attuale cessate il fuoco e la riduzione delle violenze di Israele. Tuttavia, la fine dei bombardamenti non può essere considerata una garanzia di pace e giustizia». Gli organizzatori, che dunque confermano la mobilitazione per la quale sono attese circa 10 mila persone da tutta Italia, puntano il dito contro il governo e la Figc: «Consideriamo inaccettabile che la Figc e il governo italiano normalizzino le politiche di un Paese che pratica da decenni, in maniera continuativa e strutturale, violazioni dei diritti umani. Non basta un cessate il fuoco per tornare a giocare come se nulla fosse. Lo sport deve essere dalla parte della giustizia, non del genocidio e dell’occupazione, che, per il momento, continua a Gaza e in tutta la Palestina».