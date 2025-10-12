GazaCheStraza Exxx…Polzive!!! I “Bomberos del Weekend lungo” confermano: «Non basta un cessate il fuoco per giocare come se nulla fosse». A Noi la lotta a voi la pace. Udine nelle macerie: Appello dei cittadini al sindaco: “Torna a bordo, Cazzo!”.

Gli organizzatori sul corteo in programma il 14 ottobre a Udine, per il quale sono attese 10 mila persone ritengono che: «Non basta un cessate il fuoco per giocare come se nulla fosse».

La retorica vuota della violenza e del terrore (che lo scorso 3 di ottobre ha colpito anche un gruppo di famiglie udinesi, ree di aver organizzato “lo sciopero dei bambini”) non dimostra altro che la loro preoccupazione di fronte a una mobilitazione ampia e trasversale. Continuiamo a fare nostra la richiesta della federcalcio palestinese che non chiede un minuto di silenzio o un “gesto di pace” ai giocatori italiani, ma una presa di posizione netta nei confronti di chi commette crimini contro il proprio popolo e i propri sportivi. Per questo chiediamo alla Figc di boicottare la partita Italia–Israele e di ascoltare il grido che arriva dalle piazze: lo sport non può normalizzare l’apartheid e l’occupazione nè tanto meno un genocidio». Se molti speravano che la firma dell’accordo di pace fermasse la protesta, devono ricredersi. I flotilleros-organizzatori del corteo a favore della Palestina confermano la mobilitazione in programma a Udine martedì 14 ottobre, prima di Italia-Israele. Una risposta decisa, rivolta, tra gli altri, anche al ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che venerdì aveva detto di confidare sul fatto che la protesta potesse essere attenuata a seguito della firma dell’accordo di pace tra Hamas e Israele”. Partita Italia-Israele e corteo Pro Pal, Udine blindata: stop a bottiglie di vetro e lattine, tolti tavolini e sedie, misure straordinarie anche per quanto riguarda la viabilità in vista di martedì 14 ottobre. Dopo l’annuncio dello sciopero della polizia locale precettati 12 agenti.