FriuliTossico Exxx…Polzive!!! I pivettari di Confindustria A.A. e CCIAA non sanno leggere i report. Cendella e Agrusti convocano i loro ruffiani martedì a Pordenone.

Martedì 29 marzo alle ore 11 presso la sede di Pordenone di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti (la Procura di Treviso ha chiesto 8 mesi di reclusione), presidente degli industriali e vice presidente della CCIAA Ud-Pn, ha convocato una conferenza stampa per illustrare l’asinata che ha preso sul report della Vispa diffuso dall’azienda sanitaria di Pordenone in merito all’ampliamento della Kronospan. I ducetti della Delizia (querelanti Leopost) hanno confuso la Vispa con la Vis che è il documento fondamentale e decisivo per le sorti dell’azienda austriaca. Lo spiega molto bene la giunta del comune di San Vito col vice sindaco Collarile che osserva:

«La “Valutazione di Impatto sulla Salute Rapida” è un tassello del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che abbiamo approfondito, leggendo accuratamente quanto riportato. Capiamo che le dichiarazioni apparse ieri sui giornali degli esponenti del PD locale siano superficiali e parziali. Ricordo che la VISPA rapida non è la VIS, che invece sarà redatta dal Comune se l’ASFO completerà la trasmissione dei dati richiesti il 7 febbraio 2022 in sede di Conferenza di servizi e con PEC successive. Ma, leggendo la VISPA rapida, non possiamo non sottolineare che l’ASFO ha voluto presentare nel documento delle ipotesi di conseguenze per la salute. Ovvero che, relativamente al particolato atmosferico, nella valutazione di impatto sulla salute applicata al progetto di ampliamento in esame, non si riscontrano criticità tali che inducano a ipotizzare un significativo peggioramento dello stato di salute della popolazione esposta a lungo termine. Tuttavia, appare doveroso sottolineare la possibilità che alcuni gruppi suscettibili della popolazione (persone che soffrono di asma, malattie coronariche, BPCO e altre condizioni e malattie croniche) possano essere danneggiati dall’esposizione a breve termine a concentrazioni elevate di PM10 e che gli effetti sulla salute sono collegati in particolare alla mortalità per tutte le cause, mortalità per cause cardiovascolari, mortalità collegata a patologie respiratorie e mortalità collegata a patologie cerebrovascolari. Il Sindaco e la Giunta confermano che si evidenzierà nel procedimento PAUR quanto riportato nell’ipotesi di peggioramento della salute indicato dalla VISPA e tutela di tutta la popolazione di San Vito e soprattutto per quelle persone con malattie particolarmente sensibili all’aumento di PM10 ipotizzato nel progetto. È chiaro che per queste persone più fragili dal punto di vista sanitario il tempo non sarà galantuomo». Il documento della giunta comunale di San Vito al Tagliamento prosegue nel dettaglio: “L’ASFO infine conferma a pagina 35 con una immagine chiara che il peggioramento della qualità dell’aria, e quindi della salute come sopra riportato, non è solo circoscritto all’impianto, ma anche alle zone abitate di San Vito centro, Madonna di Rosa, Rosa e Ligugnana».

Tanto può bastare per far rinsavire i somari che ieri per tutto il giorno hanno esultato e inviato via wapp ai garzoni degli austriaci la prima pagina del Messaggero Veneto edizione di Pordenone. Pro memoria per gli scombinati: La Vispa è un dettaglio giacché le decisioni definitive sono in capo alla Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS). L’Autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato o l’adozione del provvedimento conclusivo ovvero il rilascio dell’autorizzazione o del provvedimento che autorizza l’esercizio. Somari Tossici.