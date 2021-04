FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Gli industriali di Pordenone vogliono avvelenare il Tagliamento. Cosa lega Agrusti alla Kronospan? Isaia Gasparotto: “Sono stato pugnalato alle spalle”. Esclusivo.

Stasera a San Vito al Tagliamento (Pn) è stata convocata una riunione dei comuni soci di “Ambiente e Servizi” per discutere del progetto della ditta Kronospan Italia 〈controllata da azionisti stranieri〉, di realizzare uno degli stabilimenti più estesi d’Italia per il riciclo di rifiuti legnosi. A San Vito potrebbero arrivare circa 600mila tonnellate di legno intossicante all’anno. Chi si è opposto a questa devastazione dell’ambiente è stato Isaia Gasparotto, mentre Confindustria Alto Adriatico è clamorosamente a favore.

Michelangelo Agrusti e Confindustria Pordenone, si sono messi contro i propri soci 〈Ambiente e Servizi 200 dipendenti e 34 milioni di fatturato-annuo〉, contro l’ambiente, contro il tesoro delle falde acquifere e contro l’assessore Scoccimarro che ha chiesto il riconoscimento del Tagliamento a riserva della biosfera. Un cortocircuito clamoroso che fa pensare a melmose influenze esterne ed interessi sotterranei. Perchè Agrusti ha esercitato il suo potere di presidente per tentare di delegittimare Isaia Gasparotto? perchè ha fatto pressione sui sindaci affinché partecipassero numerosi questa sera all’incontro di San Vito? per quale ragione sostenere un progetto ad alta tossicità ambientale? Cosa pensa il presidente nazionale Carlo Bonomi di fronte a un’azione sconsiderata come quella di attaccare il presidente di un’azienda che paga 12mila euri anno d’iscrizione? Cosa pensa la dirimpettaia udinese di Confindustria Anna Mareschi Danieli del presidente Agrusti che favorisce l’insediamento di un’azienda straniera in concorrenza con le friulane Bipan e Fantoni?

Isaia Gasparotto ha inviato al Comitato etico di Confindustria e al collegio dei revisori, una ruvidissima lettera in cui chiede spiegazioni sul comportamento del presidente. Nella missiva si legge: “Chiedo un Vostro intervento nei confronti del presidente Agrusti che in questi giorni si è impegnato a telefonare a tutti i sindaci soci di Ambiente e Servizi SPA per tentare di delegittimare il sottoscritto anche utilizzando risibili valutazioni personali e familiari. Non si è mai visto – tuona Gasparotto – che il presidente di un’associazione lavori per delegittimare un socio dell’Associazione stessa che, diversamente da Agrusti che ha chiuso la sua azienda, ha dato vita a una realtà fra le migliori d’Italia per i risultati raggiunti nel campo dell’economia circolare. L’iniziativa di Agrusti – conclude il presidente Gasparotto – è una vera i e propria pugnalata alle spalle di una persona che consideravo amica.

San Vito tossica, Regione malata.