FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Il capogruppom Vidoni fa saltare le tende a De ToniMacerioni: “Sono arrabbiatissimo col sindaco che non ha fatto nulla per evitare una deriva annunciata. Se non è in grado di amministrare si faccia da parte”. Vicinanza alle forze dell’ordine e ai giornalisti (Merci!).

Sugli scontri a Udine interviene il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Luca Vidoni: “Quanto accaduto ieri durante la manifestazione degli estremisti pro-Pal in centro a Udine, mentre allo stadio si celebrava la festa dello sport con Italia–Israele, è di una gravità inaudita e inaccettabile, con la città messa a ferro e fuoco da violenti facinorosi. Come avevamo previsto e denunciato quel corteo non era affatto pacifico perché chi diceva di manifestare per la pace è di fatto sceso in piazza per la guerriglia urbana.

Dopo giorni di tensione per una protesta che non aveva più alcuna ragione d’essere, anche alla luce dell’accordo di pace, abbiamo assistito a cori e slogan tutt’altro che pacati, con toni apertamente antisemiti volti a negare l’esistenza dello Stato d’Israele da un lato e dall’altro a insultare e denigrare i rappresentanti del Governo italiano, a cominciare dalla nostra Presidente Giorgia Meloni. Ancora più grave è la strumentalizzazione di bambini innocenti a fini propagandistici. Oggi sono arrabbiatissimo con il Sindaco De Toni, che ha sottovalutato il problema e non ha fatto nulla per fermare una deriva annunciata, e con quegli assessori e consiglieri di centrosinistra che hanno appoggiato e partecipato al corteo. È ora che arrivi il tempo dell’assunzione delle responsabilità da parte di tutti: gli organizzatori paghino i danni arrecati alla città e il primo a risponderne politicamente sia il sindaco, che si è rifugiato dietro giustificazioni inaccettabili, nascondendosi alla veglia del Vescovo. Insieme alla sua maggioranza De Toni si vergogni e, se non è in grado di prendere decisioni ferme e di gestire situazioni come questa, si faccia da parte. Chi invoca ‘due popoli, due Stati’ dovrebbe essere il primo a rifiutare l’odio e la violenza, invece i pro-Pal colgono ogni occasione per andare contro Israele e il suo popolo, omettendo le sanguinarie responsabilità di Hamas, che anche in queste ora sta giustiziando palestinesi per le piazze di Gaza.

Un ringraziamento va alle Forze dell’Ordine per la gestione dell’ordine pubblico in un giorno difficile per la nostra Udine e per aver reso possibile il regolare svolgimento della partita, motivo d’orgoglio per la nostra città. La mia solidarietà va infine ai giornalisti aggrediti mentre svolgevano il loro lavoro a servizio dell’informazione e dei cittadini.”