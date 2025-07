FratelliD’Europa Exxx…Polzive!!! Il futuro del Friuli sarà nell’agricoltura. Oltre 150 persone ieri sera a Codroipo al convegno su “Riformiamo l’Europa” con il Sen. De Carlo: “Siamo vittime di un forsennato isterismo ecologista”. Targato sempre più nell’orbita governativa del futuro della regione Fvg.

“Riformiamo l’Europa” era il titolo del convegno organizzato dal gruppo ECR dei Riformisti europei ieri sera a Codroipo nella sede della Cantina di Rauscedo. Sono intervenuti: Alessandro Ciriani, eurodeputato, Luca De Carlo, Senatore e presidente della commissione agricoltura, Davide De Candido presidente Copagri Fvg e Valentino Targato responsabile del settore agricolo per Fratelli d’Italia FVG. De Carlo ha sottolineato: “L’Europa è diventato un gigante burocratico. Ci hanno legato mani e piedi alla Cina e agli USA. Noi – ricorda il senatore – dobbiamo impegnarci a non far morire il settore, incentivare i giovani ad appassionarsi del lavoro nei campi e delle nuove tecnologie”. Il settore sta diventando fortemente innovativo e l’agricoltore finalmente considerato come sentinella della natura. Purtroppo – conclude De Carlo (nell’orbita candidatura in Veneto…) – il problema dell’Europa è l’isterismo ecologista che noi cercheremo di combattere”. Fratelli d’Italia occupa uno spazio di elettorato importante, quello degli agricoltori che in Friuli ha sempre avuto un grande riflesso sulle urne. La campagna elettorale è ben avviata.