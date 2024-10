Giovedì scorso è stata ricoverata in terapia intensiva per problemi respiratori la leader di +Europa Emma Bonino. Si trova all’ospedale Santo Spirito di Roma. Il ricovero si è reso necessario per difficoltà respiratorie accusate due giorni fa. Fonti da + Europa fanno sapere che Bonino sta rispondendo bene alle terapie. Forza Emma.