Si vedono a occhio nudo i fili che uniscono queste amministrative. Uno è rosso, l’altro è bianco. Partiamo da quello bianco. Quello che si usa per tagliare la polenta. Qual’è il posto in Friuli dove si prepara la pietanza più delicata? Solo ed esclusivamente all’agriturismo “Dai Minisins” a Rizzolo di Reana del Rojale. E’ lì che ieri è stato sottoscritto il “patto della polenta bianca” fra i centristi Iacop e Morandini e “bollinato” dal ministro della Contea della Tresemane Giorgio Baiutti. Il patto consiste nell’appoggio incondizionato alla candidata Anna Zossi alle prossime comunali di Reana che sono state anticipate dalla scadenza naturale a causa delle dimissioni del sindaco Emiliano Canciani. Accanto a Morandini e Iacop si sono uniti esponenti di Forza Italia e il gruppo di Noi Moderati. I meloniani di Fratelli d’Italia non condividono l’operazione e si sono sfilati assieme alla Lega dell’ex sindaco Edy Collaoni. Le ragioni dello strappo, potrebbero risiedere in un clamoroso colpo di teatro che l’ex sindaco Canciani sta cercando di mandare in scena. Rimbalzi dalle colline danno per certa una sua ricandidatura contro il centrodestra che candida la reggente Anna Zossi. Una situazione che coincide con ciò che sta avvenendo nel vicino comune di Povoletto dove l’uscente Giuliano Castenetto si troverà di fronte Lisa Rossi. Ex assessora dimessa recentemente per incomprensioni con il sindaco. Quest’ultima è sostenuta da tutta quella parte moderata che alimenta il centrodestra, Lega compresa. Non si hanno notizie invece dei Benitez delle valli (il filo rosso). Come mai? In politica la forma è sostanza e una desistenza vale molto di più di una presenza. Perché Fratelli d’Italia non scende in campo a Povoletto? La risposta è semplice: non vuole disturbare il candidato di Saro-Treccartaro, Giuliano Castenetto. Una scelta che conferma quanto da mesi si sussurra nei corridoi della politica regionale: Fratelli d’Italia, almeno sul confine Orientale è pilotata dall’ex Senatore di Martignacco. Del resto l’operazione Balloch (candidato alle regionali ed eletto) è maturata grazie ai negoziati intavolati con l’altro ex Senatore, Tommaso Cerno.

Altrettanto complicato lo scenario a Fagagna. Se fino a ieri si pensava che il giovane Schiffo potesse riunire tutto il centrodestra, oggi non è più così. Fra il Castello e la “Crosere” sono al lavoro i cospiratori dell’area che hanno riesumato il candidato presente ad ogni elezione: il Repubblicano Gianluigi D’Orlandi. Quindi i candidati sindaco sarebbero tre. Il che consentirebbe a Chiarvesio di portare a casa la vittoria senza grandi sforzi. Chi vuol far perdere il centrodestra in collina? Presentazione delle liste domani e martedì entro le ore 12.