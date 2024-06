ElezioniSuiMeloni Exxx…Polzive!!! I partiti fanno a gara a chi porta più VISITORS alle feste di chiusura di campagna elettorale. A quelle della Lega spuntano i doppiogiochisti. OGGI, SABATO, SI VOTA fino alle 23. Domani, DOMENICA, DALLE 7 ALLE 23.

Ieri sera, alle feste di “chiusura di campagna elettorale” per le comunali, alcuni partiti hanno fatto arrivare deputati, segretari di partito, vice ministri, portaborse, dipendenti regionali, autisti, parenti e pizzette. Ad un incontro udinese a sostegno di un militare ha fatto la sua comparsa anche il doppiogiochista. Figura ormai tramontata ma che queste elezioni ha rispolverato. In ogni caso, alle festicciole, si sono visti tanti visitors seppur residenti a chilometri di distanza dai comuni dove i candidati competono. Si presentavano come salvatori della comunità. Anche se di sensi unici più corti d’Italia o di housing sociale, gli “aliens” non avevano mai sentito parlare. Singolare la scelta dei sostenitori del candidato sostenuto da Lega e PD Alex Cittadella a Gonars che si sono ritrovati al bar “Al Gufo”. Mentre a Grado il gruppo di Giuseppe Corbatto si è riunito “Al Faro”. Gli alieni invece roteavano nel profondo Friuli. Oggi e domani si vota. Oggi fino alle 23. Domani dalle 7 alle 23.