ElezioniScintilloni Exxx…Polzive!!! A Pasian di Prato il sindaco Pozzo asfalta la Lega e l’inganno elettorale. Quanto potranno durare amministratori che si sono sempre combattuti a sangue? Ursig non ha mai condiviso una sola parola con Del Forno e Tosolini. In questi anni abbiamo garantito la sicurezza e la struttura di Passons non ospiterà minori stranieri non accompagnati.

Venerdì sera si è svolta una scoppiettante e vivace presentazione dei candidati delle 4 liste che sostengono l’uscente Andrea Pozzo in questa campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione. Teatro dell’evento piazza Matteotti di Pasian di Prato gremita di sostenitori e curiosi rimasti ben impressionati dalla comunità elettorale. Un’alleanza maturata e consolidata nella fase precedente alla presentazione delle liste che ha visto il clamoroso “strappo” della Lega nei confronti degli alleati, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il sindaco Pozzo spiega l’inspiegabile anomalia. «Una forza politica che ha sempre fatto parte della maggioranza si è alleata con i gruppi civici di Giorgio Ursig quando, da sempre, si sono combattuti a sangue! E se questi signori – puntualizza il sindaco Pozzo – andranno ad amministrare il nostro comune, mi chiedo con quale coerenza e con quale capacità potranno durare più di un mese. Posto che non hanno mai condiviso una sola parola in tutti gli anni dell’amministrazione. Storica la battaglia tra Ursig e Tosolini anche di carattere legale. Oggi, evidentemente, il cartello elettorale conta più dei valori. Per noi – conclude il sindaco – conta la coerenza politica. In quanto alla sicurezza, voglio smentire le voci che circolano rispetto all’ospitalità sul territorio comunale di minori stranieri non accompagnati. Il gestore di una struttura di Passons (Aedis), tentava di aprire i locali per ospitare i ragazzi che tanti problemi stanno dando a Udine, confermo che Non ci saranno! A Pasian di Prato la malavita sarà stroncata. Voglio ricordare che sotto la mia amministrazione siamo riusciti sempre a garantire la sicurezza nel nostro territorio anche in occasione della cacciata degli zingari che si erano accampati al Camping di Italia 90». Andrea Pozzo rappresenta la coalizione di centrodestra con 4 liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Cittadini per Pozzo e Uniti per Pasian di Prato. La Lega per questioni di infantili personalismi si è staccata. Uniti a Trieste, divisi nel Contado.