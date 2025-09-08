Non è casuale che il testimonial (nuova condanna di “stupidità” da parte dell’assessore-censore che offende chi polemizza?) delle manifestazioni legate alle sbronze friulane sia il rapper carnico “DoroGjat” (Dorotea si esibirà l’11 settembre in piazza 1 maggio) uno che canta: “Sono sbronzo marcio e mi faccio un petardo”. Dopo Friuli Doc, l’educatore aspirante presidente della regione dei rubizzi annuncia la mostra-assaggio di EinProsit.

Dal 18 al 20 ottobre la Regione, tramite PromoTurismoFVG e in collaborazione con il Consorzio di promozione turistica del Tarvisiano, organizzatore dell’evento, sarà presente alla manifestazione dedicata alla cucina stellata, giunta alla 26. edizione. “La mostra assaggio si svolgerà al coperto, all’interno di una tensostruttura trasparente di 900 metri quadrati, allestita in via Mercatovecchio, che regalerà un colpo d’occhio dal grande impatto visivo. Riproporremo – spiega Bini – un format molto apprezzato ma che mancava dal 2019, quello della mostra assaggio, che porterà in via Mercatovecchio 70 aziende del territorio – 50 vitivinicole e 20 agroalimentari – per offrire un assaggio delle eccellenze dell’enogastronomia regionale a partire dai vini. Un’esperienza “immersiva” tiene a precisare il Catone friulano. Tutto sulle note del carnico DoroGjat. I rubizzi friulani potranno accedere all’area espositiva da sabato 18 a lunedì 20 ottobre, dalle 10 alle 18. Il biglietto, al prezzo unico di 20 euro, si potrà acquistare a breve online oppure direttamente all’ingresso dello spazio espositivo nei giorni della manifestazione. Riguardo la manifestazione, i consiglieri regionali Moretti, Mentil, Conficoni e Carli avevano presentato un’interrogazione a fine gennaio al leader di Neuro&Promos per avere chiarimenti su: Quali interessi (in conflitto?) si nascondono dietro le particolari “attenzioni” che l’assessore-censore al turismo Fvg Bin rivolge al Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea, e del passo Pramollo del direttore Tognoni? Fare luce sul personalissimo rapporto che lega l’assessore regionale “Bin” al Consorzio di Promozione Turistica. Alcuni spunti si ricavano dal bilancio 2023 della Società Consortile a Responsabilità Limitata “Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e di Passo Pramollo con sede a Tarvisio in via Roma 14 presso l’ufficio AIAT”. Gli elementi raccolti sono clamorosi e sono contenuti nel documento contabile della società consortile che riporta i seguenti termini: “L’amministrazione regionale destina oltre un milione di euri di contributi che consentono al Consorzio di ottenere un utile di esercizio pari a 600mila. Pertanto il Consorzio diventa soggetto a scopo di lucro! si vedano anche i ricavi dell’Agenzia Viaggi, saliti di quasi il 60% grazie alla manifestazione Eyof. L’assessore Bin (Lista Catone) a rischio interessi in conflitto per via dei finanziamenti che destina (Promoturismo) a un Consorzio che accantona utili (600mila euri da bilancio). Una stranezza tutta “Euro&Promos” di cui l’assessore Catone-Bin è titolare. Lo scopo principale dei Tarvisiani è quello di organizzare l’evento “Ein Prosit”, che, oltre agli affidamenti diretti per la comunicazione (vedi leopost), si dota di personale di cui alcuni part time. Costo 2023: 550 mila euri. I costi della produzione per servizi superano i 4 milioni di euri. A cosa si devono tutte queste “cortesie” per la valle che l’assessore “Bin” (Lista Catone) rivolge al Consorzio cui l’opposizione sta pensando di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria? Anche per il caso di una persona legata sentimentalmente al direttore che si è vista recapitare direttamente l’affidamento d’incarico della comunicazione, post produzione, dell’evento “Ein Prosit”. Consorzio infetto, turismo malato, una “grana” clamorosa che sta facendo molto rumore fra i corridoi del governo regionale per via dell’interesse dell’assessore per la poltrona di presidente della regione.