CARTELLINO ROSSO AL “MACERIONI”. Calcio Marcio. La conta dei danni e dei disagi dopo la guerriglia. Udine saccheggiata dai nuovi barbari mossi da ragioni sportive imbarbarite da frange di tifosi violenti. Quelli che frequentano gli stadi. I danni superano gli 11 mila euro e per il sindaco sono, relativamente pochi. E’ chiaro che sta pensando al proprio elettorato e alle prossime elezioni non avendo più chanches. Le persone fermate sono state tredici e due arrestate. Tre sono gli indagati per invasione di campo nel corso della partita allo stadio Friuli. Altri provvedimenti potrebbero arrivare a giorni. Parte da qui il bilancio del questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo, all’indomani della sfida di calcio tra Italia e Israele, accompagnata dalla parallela manifestazione dei Pro-Palestina degenerata in alcuni atti di violenza al termine del corteo lungo le vie

del centro città. Gli organizzatori non si dissociano. Tuona il centrodestra. Anzi, par di capire che il sindaco, minimizzando riduca la guerriglia a “pochi danni”. Per Cisint invece : “Era prevedibile individuare responsabilità”. Serracchiani replica: “Si tratta di frange che vanno isolate prfoprio da cchi chiede giustizia e libertà per la Palestina”.