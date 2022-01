DisordineFriulano Exxx…Polzive!!! Il Comandante della Polizia Locale di Pasian di Prato (Ud) non in regola col Green Pass. Figuredimerda di Sindaco e ViceSindaco. Le illuminanti previsioni del Profeta.

Quanti sono i dipendenti del comune di Pasian di Prato non in regola col Green Pass? Chi è la dirigente di vertice che non è stata ancora sospesa? Per quanto tempo, prima di ricevere la prima dose, il Comandante Mansutti ha diretto la stazione della Polizia locale?

Dal 15 dicembre scorso per alcune categorie professionali è scattato l’obbligo vaccinale. Chi si reca comunque al lavoro senza aver effettuato il vaccino contro il Covid rischia una multa da 600 a 1.500 euro. Il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli rischia invece una multa da 400 a 1.000 euro. Chi non è in regola con le vaccinazioni anti Covid non può lavorare. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, un soggetto sarà esentato dall’obbligo.

Chi controllava il comandante della Polizia Locale di tre comuni in convenzione? Costui è stato pizzicato al bar con un Green Pass difettoso. Caso stranissimo giacchè anche con due dosi, fino al prossimo 31 gennaio il pass è coerente. Come mai il dispositivo del comandante non funziona? E da quando? Vedi MV di data 27 gennaio.

Michele Mansutti, unico partecipante e vincitore di un corso-concorso riservato ai soli dipendente dell’ente per la copertura di un posto di ufficiale di Polizia Locale a Martignacco, è il comandante del servizio in convenzione con i comuni di Martignacco, Pasian di Prato e Pagnacco. Il fustigatore della Legge é in servizio con un certificato difettoso. L’ufficiale é celebre nell’udinese per le clamorose bastonate che ha tirato agli automobilisti in una via il cui limite era di 30Km/orari. Oggi scoppia il giallo. E’ accaduto al bar Edilia di via Santa Caterina dove l’ufficiale non è stato in grado di fornire il certificato verde. Mansutti si è giustificato dicendo che si tratta di un problema tecnico e conferma di aver ricevuto anche la terza dose. Mistero, giacchè bastano due dosi e la rilevazione è fulminea. Impeccabile. Purtroppo per il comandante, il dubbio rimane, giacchè nell’ambiente di lavoro il suo rifiuto per la fiala è conosciuto al punto che un dirigente, più di qualche volta, lo aveva richiamato e invitato a vaccinarsi. Non diede corda in quanto il Mansutti gode della solida copertura di sindaco e vice sindaco del comune di Pasian di Prato. Purtroppo oggi é spuntato l’episodio del bar. Un fatto gravissimo compiuto da un responsabile alla sicurezza che dovrebbe dare il buon esempio alla comunità terrorizzata dalla Pandemìa. Sull’episodio e sulla oscura agibilità dell’amministrazione locale, spuntano le previsioni del Profeta che molti mesi fa, riferendosi a Pasian di Prato, rifletteva: “Ho imparato una lezione che fare il proprio dovere e agire nella legalità disturba gli amministratori di turno. Perchè il sindaco, con delega alla Polizia Locale e il vice sindaco Del Forno (quota Lega e segretario particolare dell’assessora Zilli), con delega alla sicurezza, non hanno mai accertato lo stato delle vaccinazioni del Comandante? Rimbalzano le parole del Profeta anche in previsione dell’udienza in Tribunale a Udine del 14 febbraio prossimo. La questione è legata al famoso concorso pubblico in cui la segretaria di allora rifiutò, inspiegabilmente, di svolgere il compito di presidente di commissione delegando la pratica alla revisore dei conti Silvia Contardo. Friuli Infetto…Regione malata.