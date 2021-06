DeMonteVax Exxx…Polzive!!! Riccardi scarica il medico eversivo. Rischio provvedimento disciplinare causato dal mancato obbligo di fedeltà. Esclusivo

Odi et Amo. E Amato. Si fa sempre più ingarbugliata la vicenda della sistemazione del dottor De Monte 〈a due anni dalla pensione〉, in direzione della Struttura Complessa del servizio di emergenza del Friuli Venezia Giulia. Il MV di oggi, con un articolo ben visibile in terza pagina riporta le osservazioni di Denis Caporale, direttore generale dell’azienda sanitaria Friuli Centrale, rispetto alle dichiarazioni strampalate ed eversive dell’ozonista rispetto al vaccino. Secondo Caporale, il tenore delle dichiarazioni: “… denuncio l’arroganza e la violenza di una legge discriminatoria e ricattatoria per tutti gli operatori sanitari, ai quali impone un trattamento medico obbligatorio, senza che vi sia alcun supporto scientifico che ne giustifichi il beneficio”, rilasciate dal dottor De Monte, fanno parte di un “pensiero personale dal quale non si dissocia soltanto il sottoscritto, ma la stragrande maggioranza del personale medico e sanitario dell’azienda…”.

Il direttore Denis Caporale è uomo di fiducia dell’assessore Riccardi ed è difficile pensare che non vi sia stata una concertazione preventiva sul contenuto delle dichiarazioni da affidare a Mattia Pertoldi del Messaggero Veneto. Tuttavia se le improbabili dichiarazioni contro la Costituzione di un dipendente di azienda sanitaria in un momento di pandemia sono da condannare, spunta un altro aspetto più delicato che coinvolge l’anestesista De Monte, quello dell’obbligo di fedeltà da parte del dipendente. Infatti, nel caso del neo direttore facente funzioni della Struttura complessa, tale obbligo costituisce il fondamento della responsabilità disciplinare nel codice civile. Per questo motivo, il presidente dell’ufficio procedimenti disciplinare dell’azienda sanitaria friulana dovrebbe intervenire disciplinarmente. In questo caso il procedimento è d’obbligo.