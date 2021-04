CroceRossaImmobiliare Exxx…Polzive!!! Le mani della Onlus-NoProfit sulla città. Dopo il palazzo di via Montello, la presidente Ceruti acquista un ex deposito di Pullman, circa 400mila euri. Esplode il caso dei premi ai dipendenti. Esclusivo

Il preventivo di spesa per ristrutturare l’edificio appena acquistato supera il milione di euri. Malgrado l’incessante campagna in favore del volontariato e i ringraziamenti ai friulani da parte della più importante Organizzazione di Volontariato di Udine, la presidente della Croce Rossa di Udine, per celebrare la Pasqua 2021, ha premiato con dei buoni-spesa solo i dipendenti e neanche un boro per i volontari. Bufera in via Pastrengo. Tuttavia i vertici del sodalizio promuovono il volontariato per una sua ragione ben precisa: si tratta di caratterizzare il più possibile la ragione sociale del Comitato provinciale di Udine in Onlus-NoProfit. In questo senso spunta l’eredità del grande affare delle prime gestioni dei migrantes a Udine, come quello della caserma Cavarzerani, e il perfezionamento organizzativo compiuto nel tempo. Oggi la sede del sodalizio è in via Pastrengo all’interno di una caserma cui evidentemente i locali ormai vanno stretti. L’attività del Comitato è affidata alla presidente Cristina Ceruti e al direttore Michele Coiutti, in aspettativa dall’area approvvigionamento e logistica dell’azienda sanitaria Friuli Centrale di Udine. Quali business si nascondono dietro la Onlus-No Profit? Dopo l’acquisto della palazzina di 14 appartamenti in via Montello, destinata a un progetto di Hospice 5 stelle superior, la presidente ha puntato gli occhi sul gioiello di Udine Sud: l’acquisto della palazzina Ex Collavini di via Baldasseria Bassa. Sarà il luogo destinato a nuovo autoparco. L’impegno di spesa sfiora i 400mila euri, solo per l’acquisto. L’associazione No Profit trasformata in agenzia immobiliare. La sede di Udine privilegiata rispetto alle altre 14 disseminate sul territorio provinciale.

Restano tuttavia formidabili gli interventi a supporto della Prefettura nella gestione migrantes e minori non accompagnati, e ancor di più i servizi forniti all’azienda sanitaria Friuli Centrale di Braganti. L’ultima convezione, ma si tratta di una prosecuzione, firmata dal dirigente Andrea Cannavacciuolo è riferita al servizio di trasporto di automedica fino al 30/06/2021, si tratta di trasporto urgente di provette contenenti materiale biologico per trasporti per casi gravi e urgenti con carattere di eccezionalità, con tratta “Gervasutta” e Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Udine, dal lunedì al sabato dalle 19:00 alle 07:00 e la domenica, proroga del servizio, tramite la messa a disposizione di una vettura (Doblò) senza dispositivi acustici e luminosi alla tariffa oraria di €. 40,00 (quaranta//00) relativa alla durata effettiva del viaggio eseguito (Udine – destinazione – Udine). Costo complessivo stimato del servizio è pari a €. 214.000,00, di cui €. 12.000,00 per l’estensione relativa al servizio di trasporto di farmaci urgenti salvavita ed emoderivati, +IVA 22%; Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale. Costo complessivo stimato del servizio, pari a €. 261.080,00.