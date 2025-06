Crisi&Sorrisi Exxx…Polzive!!! “FedrigaTerzo” perde pezzi a pochi giorni dal confronto in consiglio regionale: Venti di crisi in Forza Italia: “No al terzo mandato, gestione familistica” e i pessimi risultati delle ultime comunali fanno ballare Savino e Riccardi. Mattiussi: “Ha più le sembianze di un club che di un partito”.

Franco Mattiussi, storico e fedelissimo di Forza Italia lo aveva anticipato: «Forza Italia Fvg ha più le sembianze di un club che di un partito». Che ci fosse qualche turbolenza in Forza Italia allungata da settimane non è una novità. Alimentata dall’ingaggio dell’ex parlamentare renziana Isabella De Monte e dalle posizioni sul terzo mandato non condivise fra base e vertici. Tajani lo ha sempre ribadito: «Di terzo mandato “non ne abbiamo parlato, ma noi rimaniamo contrari, non cambiamo posizione. Siamo pronti a discutere ma la nostra posizione è di contrarietà, non è contro qualcuno». Oggi però la musica cambia e lo spunto lo offre “Trieste Prima” che pubblica una riflessione sullo stato di salute del partito a livello regionale FVG e l’ipotesi commissariamento col declino di Riccardi-Savino. Per l’Alleanza Fvg è un duro colpo in quanto verrebbe a mancare al centrodestra uno degli alleati più strategici. Il voto dei moderati è sempre stato determinante per vincere le elezioni. E chi meglio di Forza Italia è capace di calamitare i centristi? Tuttavia alcuni passaggi di natura “familistica” nel partito (vedi ultimo congresso cittadino di Udine) e gli scarsi risultati alle ultime comunali hanno accelerato ciò che ormai tutti si aspettavano da un momento all’altro: il commissariamento del partito. Per “TriestePrima” la coppia Savino-Riccardi è a rischio, «In sella da oltre dieci anni, ricoprendo ruoli di prestigio e dirigendo il partito senza opposizione interna e al riparo da fastidiosi congressi. La prima, tra l’altro, una volta calato il sipario sul Pdl (l’ultimo segretario regionale era stato Isidoro Gottardo) che ha fatto rinascere anche Forza Italia, viene incoronata direttamente da Roma coordinatrice regionale degli azzurri. Era il 2013 e da allora Savino è saldamente al comando, complice le varie proroghe calate dalla capitale senza congressi, senza dibattiti, senza possibili alternative interne con buona pace degli amanti della Prima Repubblica punteggiata da partiti che si nutrivano – quelli sì – di congressi veri, dialettici, aspri. La diarchia padre-padrone adesso sta vacillando», confermano a “UdineToday”. Una tegola che cade sulla testa di “FedrigaTerzo” a pochi giorni dalla presentazione in Consiglio Regionale del “Patto di Legislatura”. L’Alleanza perde un pezzo di rilievo. In quanto a Riccardi si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile passaggio nella Lista del Presidente mentre a Forza Italia toccherà individuare un commissario. Da Roma?