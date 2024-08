CigielleFuoriDiGamelle Exxx…Polzive!!! Il fu sindacato patrocina le feste gayose e ignora i lavoratori. La figuraccia atomica all’azienda sanitaria Friuli occidentale. UilFpl e Nursind salvano i sanitari dalle macerie cui erano travolti a causa dei pivettari della Cgil.

E’ una questione di priorità e in Cgil devono aver pensato che il “FvgPride” in programma domani a Lignano dovesse avere la precedenza sulle urgenze dei lavoratori, perciò il sindacato ha deciso per il patrocinio. Intanto, la terra sotto i piedi dei lavoratori brucia ed emerge che agli accordi farlocchi e penalizzanti “venduti” dalla Cgil ai suoi iscritti non ci crede più nessuno e i lavoratori non sono allocchi. Lo dimostra il clamoroso caso dell’azienda sanitaria Friuli occidentale. Ciò che hanno ottenuto UilFpl e Nursind è notevole: le eccedenze orarie programmate verranno pagate da bilancio e non, come richiamava la Cgil, coi soldi dei lavoratori, erodendo il loro patrimonio per compensare alla carenza di personale. Con l’accordo di ieri, che Cgil non ha firmato, sono stati recuperati oltre 400mila euri sui fondi contrattuali. Questo storico risultato ha mandato fuori di gamella il segretario regionale della Fp-Cgil Pierluigi Benvenuto, il quale, anziché ritenersi soddisfatto per il risultato ottenuto dai colleghi lo contesta e li accusa di “voler prendersi i meriti di aver portato loro ulteriori miglioramenti rispetto alla proposta precedente”. Benvenuto si perde per la burida pordenonese e, per risollevarsi dalla costante attività di UilFpl e Nursind ricorda che “le integrazioni comprese nell’accordo state decise dall’Asfo molto tempo fa”. Una balla colossale che ha mandato in cortocircuito anche i pochi iscritti che annovera il glorioso sindacato. La Cgil, che oggi ripone la massima attenzione al FvgPride, aveva accettato supinamente le condizioni del direttore generale Tonutti, in particolare sulle eccedenze orarie che venivano pagate coi soldi dei lavoratori. Solo grazie all’impegno di UilFpl e Nursind è stato raggiunto uno storico risultato: quello di ieri. Alla Cgil rimane la consolazione di essere l’unico sindacato ammesso col gonfalone al corteo del GayPride di domani a Lignano. Ma ai lavoratori del folklore gayo non interessa nulla.