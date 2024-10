CentrodestraSùLaTesta Exxx…Polzive!!! Scintille in consiglio comunale a Udine sul regolamento dei consigli di quartiere. I Benito Remix: O rivedete tutto o presenteremo una mozione di sfiducia all’assessore. Battibecco Nassimbeni-Govetto.

Ha superato, per durata del dibattito e polemiche, anche il caso piazza Garibaldi. E di questo si è discusso stasera in consiglio comunale a Udine. La polemica sui consigli di quartiere partecipato discende dai casi delle aree San Domenico, Rizzi e Villaggio del Sole con la nomina del coordinatore, risultata, secondo i controlli degli uffici comunali, non valida in quanto trattasi di srl e non di un’associazione. Un caos non ancora chiarito e pertanto, il consigliere di Fratelli d’Italia Luca Vidoni non usa mezzi termini: “Se non modificate tutto presenteremo una mozione di sfiducia all’assessore Toffano”. Andrea Di Lenardo (Avs) replica: “Non possiamo modificare i regolamenti ogni sei mesi”. Per Laudicina (Lega) accusata di “affinità politiche” col signor Bettuzzi (eletto poi espulso dal quartiere 2): “Non ho alcun rapporto con il signor Bettuzzi. Ho agito prima ancora che venisse cancellata la società Rugby”. Immancabile lo show fra il consigliere Giovanni Govetto e la presidente del consiglio Nassimbeni: L’esponente di opposizione ricorda: “A quanto pare qui dobbiamo dire quello che vuole lei”. Ma la presidente non ci sta e categoricamente risponde: “No divagazioni all’ordine del giorno. Resti al tema!”.