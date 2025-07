La consigliera regionale del PD ha depositato un’interrogazione rispetto alla gravissima situazione che si è venuta a creare nella zona del Medio Collinare dove dal 1° luglio l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) ha disposto la sospensione dell’attività dei punti prelievo dei Comuni di Buja, Fagagna e Forgaria nel Friuli. L’esponente del PD ha presentato un’interrogazione alla giunta Fedriga:

“Rilevato che il servizio dei punti prelievo rappresenta una funzione sanitaria di prossimità particolarmente apprezzata dai cittadini, in quanto garantisce accessibilità, rapidità ed efficienza, soprattutto nei territori periferici e meno serviti. Evidenziato che – prosegue Celotti – tale sospensione appare essere l’ennesimo esempio di razionalizzazione (leggi: riduzione) di servizi territoriali che, seppur poco onerosi sotto il profilo economico, hanno un grande impatto sociale e sanitario sulle comunità locali. Ricordato che la sospensione dei punti prelievo ha determinato la preoccupazione e la contrarietà di diversi Sindaci e Amministratori locali del territorio, che messi a conoscenza di questa scelta aziendale hanno rilevato le difficoltà che si stanno creando soprattutto per la popolazione anziana e fragile, cui il servizio era dedicato. Considerato che si creerà un problema di accesso alle cure da parte delle persone anziane o disabili impossibilitate a spostarsi autonomamente e che tale problema ricadrà con tutta probabilità sui Comuni e sulle realtà del Terzo settore impegnate nel trasporto delle persone anziane, interlocutori con i quali non risulta ci sia stato un confronto esaustivo su questi aspetti; Tutto ciò premesso, la consigliera interroga la giunta regionale per conoscere:

Quale sia l’attuale impiego del personale residuo precedentemente impiegato nel servizio dei punti prelievo in oggetto: svolge altri compiti per il Distretto di San Daniele? È stato spostato in altre sedi distrettuali/ospedaliere?

Con quali tempistiche e modalità si preveda la riattivazione del servizio di prelievi nei Comuni indicati, garantendo una continuità territoriale e l’accesso equo alle prestazioni sanitarie anche nei centri minori.

Se e quali correttivi, servizi sostitutivi, soluzioni, l’Azienda abbia proposto per garantire servizi prossimi alla popolazione più fragile;

Se si intenda avviare un serio e costante confronto con i Sindaci e gli Amministratori locali del territorio Collinare per affrontare tutti i nodi dei servizi distrettuali e delle cure primarie, in modo tale da condividere i problemi e le possibili soluzioni, adottando la metodologia dei Piani di zona per definire le politiche territoriali di integrazione socio-sanitaria, visto che, come accaduto in questo caso, nonostante si sostenga da anni e in diverse sedi che “i sindaci non devono occuparsi di sanità”, poi, alla prova dei fatti, questa posizione rivela la sua totale assurdità;

Se la chiusura dei suddetti punti prelievo sia in qualche modo correlata alla procedura per l’affidamento del servizio CUP, centri prelievo ecc. per le Aziende del SSR della Regione FVG, attualmente in corso”.