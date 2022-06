CavialeElettorale Exxx…Polzive!!! La lobby della sinistra codroipese dà voce all’imprenditore Targato: inadempiente per 30mila euri col comune e coinvolto in un’aggravata frode in commercio sul caso della Cantina di Rauscedo.

Dopo la Lobby di Capalbio, a due giorni dal voto è stata presentata la “Lobby di Codroipo”. Sul Messaggero di ieri è apparso il promo elettorale, sotto forma di elenco di nomi, in favore del candidato sindaco Guido Nardini. E’ il classico esempio di esibizione tardo novecentesca di una sinistra intesa come salotto buono e composta da una ristretta classe intellettuale dominante e ben lontana dalle problematiche sociali di questi mesi. L’elenco di nomi esibito in calce al candidato sindaco, riporta alla mente le immagini dell’esilarante Marchese del Grillo: “Noi siamo noi, voi nun siete un cazzo!”. Tuttavia il candidato Nardini, forse per tornare coi piedi per terra, ha bussato alla porta dell’imprenditore-vivaista Valentino Targato da Porpetto (notoriamente di destra, per sua stessa ammissione) per ingaggiarlo come cavallo di Troia in funzione di pescatore di voti nella platea di Gianluca Mauro. Mai operazione fu più sbalestrata: Per Nardini, in caso di vittoria, l’imprenditoria e il mondo del lavoro saranno rappresentati da colui al quale oggi scade la proroga concessa dal comune di Codroipo relativamente alla convenzione urbanistica del piano attuativo di iniziativa privata denominata “Agrochimica zona omogenea di Codroipo”. Il decreto porta la data del lontano mese di novembre 2020 e viene dato atto che, dopo aver constato l’inadempienza della società Agrochimica Codroipese, l’amministrazione comunale aveva avviato il procedimento per l’escussione della polizza Allianz per l’importo di 31.289mila euri. Ma Codroipo è generosa e, il sindaco Marchetti, il segretario comunale Maniago e il responsabile Zanello avevano accolto la istanza di proroga presentata dall’avvocato Del Bianco. La proroga scade appunto oggi, 11 giugno. Quali saranno stati gli esiti del contenzioso?

Ma c’è un’altra cicatrice che sfregia la sinistra fru-fru codroipese e che vede coinvolto colui che, in caso di vittoria di Nardini, dovrà dare voce alle imprese del Medio Friuli. Il clamoroso caso delle Cantine di Rauscedo. I fatti risalgono ad alcuni anni fa e i reati contestati dalla Procura erano di falsificazione dei registri e frode in commercio aggravata. Valentino Targato, assieme ad altre 21 persone, per evitare di presentarsi davanti al Gip, scelse la via del patteggiamento. Il Procuratore Tito, titolare delle indagini sulla Cantina di Rauscedo commentò ai giornalisti: “Mai proverbio fu più azzeccato al caso concreto di questo: non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca».