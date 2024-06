CarniaFelix Exxx…Polzive!!! Diffusa la relazione tecnica del municipio di Forni di Sopra. Fulminati i gufi. L’opera sarà il simbolo del rilancio dell’intera val Tagliamento. Lenna: Con me investimenti saliti a 20milioni di euri. Figuraccia atomica di Iginio Coradazzi, nominato dal comune responsabile dell’organizzazione degli impianti sportivi comunali.

Forni di Sopra al voto per il rinnovo degli amministratori e due candidati in campo, l’uscente Marco Lenna, sostenuto da Lega e due liste civiche e Iginio Coradazzi, presidente della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni con vasti profili di interessi in conflitto, sostenuto da due liste che guardano a sinistra. Naturale che Marco Lenna si ricandidi, il minimo che possa fare un amministratore legato da una passione sincera al comune che ha guidato nei 5 anni precedenti. Forni di Sopra è patrimonio storico e turistico irripetibile. Per tal motivo necessita di un passo avanti se ambisce a diventare moderno centro attrattivo e di levatura europea. La riqualificazione del municipio, formidabile cornice di benvenuto per i turisti, va in quella direzione. La relazione tecnica elaborata dai professionisti, depositata negli uffici comunali, è di una lucidità esemplare. Costellata da osservazioni ineccepibili: “In prospettiva sismica, le analisi mostrano che le strutture portanti principali non sono in grado, com’era prevedibile, di soddisfare formalmente i requisiti di sicurezza propri dello Stato Limite di salvaguardia della vita”. I sopralluoghi sono stati effettuati nei giorni del 13 e 14 luglio 2020. I tecnici ribadiscono: “Considerato che l’edificio adibito a municipio è stato progettato per soli carichi gravitazionali (…) visti i bassi valori stimati dall’indicatore di rischio sismico, si consiglia di valutare l’opportunità della messa fuori servizio dell’immobile (…) per scongiurare ogni pericolo in termini di sicurezza sismica”. Lo stesso leopost, che aveva preso una posizione critica rispetto all’opera, di fronte alla cristallina relazione dei professionisti è costretto a fare un passo indietro. Da aggiungere che i lavori di riqualificazione permetteranno di ottenere circa 40 nuovi parcheggi nel sotterraneo dell’edificio. Un servizio in più per i turisti. L’opera sarà il simbolo dello sviluppo e crescita delle Dolomiti carniche definitivamente entrate nel grande olimpo del turismo europeo. Per converso, va segnalato il clamoroso autogol del candidato Iginio Coradazzi che, preso dalla foga elettorale, ha accusato, nel programma amministraivo, l’amministrazione uscente di aver dedicato poca attenzione allo sport e all’ammodernamento degli impianti sportivi. Coradazzi peggio di Tafazzi. Il comune di Forni di Sopra aveva incaricato nel dicembre del 2019 quale “responsabile del procedimento degli impianti sportivi, culturali comunali e della loro organizzazione e servizi, il dipendente categoria C Iginio Coradazzi”. Dopo il bidone tirato al comune con la fornitura dei servizi da parte dell’Idroelettrica di cui è presidente, il candidato scorda di aver assunto un compito apicale nel settore degli impianti sportivi. A Forni di Sopra, come si vede, la primavera è pazza e il sole deve ancora bruciare le urne. Elezioni scintilloni.