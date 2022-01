CarnevaleForestale Exxx…Polzive!!! La bella vita di 8 agenti del Corpo Forestale Friulano. Uno faceva il norcino, gli altri a zonzo in orario di lavoro. Sospesi dal servizio.

Uno degli otto forestali sospesi era un norcino molto richiesto sulla piazza di Pordenone. Ammazzava maiali, e si faceva regalare anche qualche musetto dai privati. Tutto si svolgeva durante l’orario d servizio. E’ bufera sul Corpo Forestale della regione Friuli Venezia Giulia sotto la direzione del direttore Centrale Maurizio Urizio e all’assessore Zannier.

Sono stati sospesi in forma cautelativa otto agenti del corpo forestale regionale che risponde alla Regione Friuli Venezia Giulia. La struttura rientra nel settore delle risorse agroalimentari, forestali ed ittiche coordinata dal direttore centrale. Gli 8 agenti sono stati sospesi dal servizio con ritiro delle armi di ordinanza da parte della Questura di Pordenone. L’inchiesta è partita dalla Procura locale su impulso di tre esposti inviati all’autorità giudiziaria. Gli agenti incaricati dovranno ora dare conferma alle segnalazioni.

Uno dei forestali, in orario di servizio svolgeva l’attività di norcino. E’ stato fotografato mentre infilava la carne triturata del maiale testè abbattuto, nel budello. L’attività, che il più delle volte si trasformava in festicciola si svolgeva presso le abitazioni di privati e in orario di lavoro del Forestale. In certi casi alcuni agenti svolgevano mansioni esterne alla loro attività pure in divisa e con l’uso del pandino.

Le ipotesi di reato potrebbero ricondursi a truffa ai danni dello stato per via delle assenze registrate, e quella di peculato in quanto gli 8 usavano i mezzi del Corpo della Forestale per spostarsi allegramente da un luogo all’altro non per attività inerenti il loro servizio.