CapogiroCodroipo Exxx…Polzive!!! Sospeso il consiglio comunale sul bilancio di previsione. Il segretario generale in diffcoltà e in clamorosa annebbiatura liberatoria dal lockdown. Esclusivo.

Sospesa l’assemblea del consiglio comunale di Codroipo. I lavori sono stati rinviati a mercoledì 5 maggio.

Il segretario generale del comune di Codroipo, dott. Paolo Maniago, non è stato in grado di seguire i lavori e di pilotare la giunta disposta all’interno dell’Auditorium. Sede del consiglio comunale in presenza convocato per le 18.30 di stasera, giovedì. Palese incertezza deambulatoria, annebbiamento e difficoltà espressive hanno costretto il sindaco a sospendere la seduta. L’adunanza era stata fissata per le 18.30 di stasera, giovedì, tuttavia alle 20.30 tutti i consiglieri si trovavano all’esterno dell‘auditorium in attesa che i lavori riprendessero. Alcuni commessi avevano fatto ricorso alle bevande calde per tentare di far rinsavire il dirigente alterato dalle bollicine, la maggioranza non sapeva quali magheggi inventare per giustificare la sospensione dei lavori. Lavori di livello giacchè il consiglio era stato convocato per discutere l’approvazione del documento unico di programmazione e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023. I fumi dell’alcol hanno investito i banchi della giunta e le folate di brandy hanno consigliato il sindaco di rinviare il tutto.