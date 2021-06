CaligoInformest Exxx…Polzive!!! L’agenzia per lo sviluppo economico si trasforma in sistemazioni per amici. Claudio Tognoni vincitore di una selezione cucita su misura per lui: 30mila euri-anno. Esclusivo.

Come fare per far ritoccare la mesata agli amici? ci pensa Boris Dijust. Un avviso furbetto, ben mascherato e il gioco è fatto.

Il presidente di Informest, sistemato a Gorizia su nomina della regione e in quota Renzo Tondo, aveva la necessità di arrotondare la mesata all’amico direttore del Consorzio del Tarvisiano Claudio Tognoni 〈30mila euri〉. Giacchè tra paraculi ci si aiuta, Dijust 〈già commissario della Polizia di Stato〉 ha escogitato un magheggio clamoroso che ha sorpreso anche i più sgamati. Informest, che si occupa di sviluppo economico e processi d’internazionalizzazione, ha scelto Promoturismo Fvg per avviare una procedura di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione nell’ambito delle attività di “supporto” alla direzione centrale attività produttive e turismo. Dicesi “supporto” a una struttura che mantiene oltre 130 dipendenti…

L’avviso è stato pubblicato il 3 maggio, scadenza il 19 dello stesso mese. Il direttore responsabile del procedimento, Ivan Curzolo, ha reso noto che a seguito della procedura di selezione la commissione ha redatto la seguente graduatoria: Posizione e nome dell’unico candidato: Claudio Tognoni. Il punteggio stratosferico 50/50. Di conseguenza, e per la gioia di Tondo, Dijust, Fedriga e il fortunello Tognoni, la commissione ha dichiarato vincitore l’unico partecipante, il direttore del Consorzio del Tarvisiano Tognoni 〈Ein Proisit a Go Go〉. La collaborazione avrà durata annuale con possibilità di proroga. L’avviso è stato magistralmente occultato al link “lavora con noi” del sito Informest. La promozione per lo sviluppo economico e i processi d’internazionalizzazione regionali è intesa come favori agli amici. Gorizia infetta, Regione malata.