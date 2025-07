BusiDiAsugi Exxx…Polzive!!! Visite dermatologiche sospese per il 2027 a Gorizia e Monfalcone. Attivato lo spaziale ufficio stampa per diffondere un comunicato riparatore: confermato lo stato di confusione che regna nella struttura dipartimentale di Sansòn-Balòn. A che serve la dirigente?

Su “Il Piccolo” di lunedì scorso è stato pubblicato un ampio servizio rispetto alla sospensione delle visite dermatologiche fino a metà del 2027 negli ospedali dell’isontino che fanno capo all’Asugi del direttore Poggiana. Si legge: “Per una visita dermatologica ripassare nella prima metà del 2027”. Al momento – si legge sul quotidiano – non sono disponibili dei posti né a Gorizia né a Monfalcone. Una situazione che va avanti da alcuni mesi dove gli utenti si sentono rispondere che “Le liste sono chiuse”. Oppure, un’altra versione dell’ufficio stampa di Asugi che, con un fantasioso gioco di parole, spiega che le “agende sono esaurite e non chiuse”. Per questo motivo il direttore Poggiana ha attivato l’ufficio stampa della dirigente della Struttura Semplice Dipartimentale Sara Sanson per chiarire la vicenda attraverso un comunicato che tenti di spiegare che: “L’informazione riportata nell’articolo è inesatta: non si tratta di agende chiuse, bensì di posti disponibili esauriti a causa dell’elevata domanda di prestazioni. Le agende ambulatoriali sono regolarmente attive e vengono costantemente aggiornate in base alla disponibilità di personale e di risorse. Lo staff della Comunicazione di Asugi tenta di smentire la vicenda delle visite sospese ma compie uno scivolone tafazziano: nel testo l’Azienda sanitaria precisa che “non si tratta di agende chiuse, bensì di posti disponibili esauriti a causa dell’elevata domanda di prestazioni. Le agende ambulatoriali sono regolarmente attive e vengono costantemente aggiornate in base alla disponibilità di personale e di risorse”. Più di qualche utente, fra cui alcuni esponenti di attivissime associazioni, si sono chiesti: “Com’è possibile prenotare i posti disponibili se questi risultano esauriti? In realtà il testo diffuso dalla dirigente della Struttura che fa riferimento alla Comunicazione in Asugi, ovvero la “danzatrice” Sara Sanson, riporta: “Si precisa che l’informazione riportata nell’articolo è inesatta: non si tratta di agende chiuse, bensì di posti disponibili esauriti a causa dell’elevata domanda di prestazioni”. Sono chiuse? o i posti sono esauriti? Chi è più esaurito in Asugi? l’agenda per dermatologia o la dirigente della Struttura Semplice Dipartimentale da 100mila euri/anno? Restiamo in attesa di un nuovo comunicato e di capire se i numerosi centralinisti dell’Urp guidati dalla “danzatrice” spiegheranno agli utenti la differenza fra “Agende chiuse” e “posti disponibili esauriti”. Intanto si va al 2027.