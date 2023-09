BenBenManfren Exxx…Polzive!!! Il “sistema” Trieste applicato a un concorso pubblico per le esigenze della Direzione lavoro del direttore centrale Nicola Manfren. Lo strettissimo parente imbucato all’avvcocatura.

Tutto regolare, ben s’intende. Lo ripetiamo per evitare fraintendimenti: tutto regolare. Purtuttavia la vicenda in esame è, nella sostanza, molto curiosa i cui protagonisti sono il direttore della struttura, Nicola Manfren e il di lui erede Matteo. La germogliatura del “sistema” risale al dicembre dello scorso anno quando la Direzione Centrale lavoro, formazione e famiglia, aveva pubblicato la graduatoria in merito a un “avviso relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 5 unità di personale di categoria C”. Il concorso pubblico era stato indetto per le esigenze della direzione centrale lavoro ma era seguito con interesse da tutti gli aspiranti poiché la graduatoria sarebbe rimasta attiva per un periodo di tre anni. Un fattore tempo che ha ingolosito e rasserenato anche i partecipanti che non avevano raggiunto risultati rispettabili. Ed infatti dopo le prime assunzioni, sono seguite altre, fino a scendere, scalando di graduatoria, alla posizione numero 45 che corrisponde al nome di Matteo Manfren parente stretto del direttore Nicola. Va da sé che sono bastati solo pochi mesi di attesa e dalla graduatoria è stato “pescato” il nome dell’amato figliolo. Ma il “sistema” non si è limitato alla semplice assunzione. Gli asburgici, in fatto di pubblica amministrazione, sono imbattibili. Da una breve ricerca sulla pagina della presidenza della regione Fvg, piazza Unità d’Italia, spunta il nome di Matteo Manfren come componente dell’avvocatura della regione. Un salto incredibile per un candidato che ha partecipato a un concorso di assistente amministrativo di categoria C per le esigenze della direzione centrale lavoro. Ribadiamo, nessuna obiezione, onorata dirigenza, solo che il padre avrebbe dovuto sconsigliare, per evidenti ragioni di opportunità la partecipazione del figlio a un concorso il cui strettissimo parente, Nicola Manfren, è il titolare della Direzione cui era stato indetto il concorso. Affetti in conflitto.