BelmonteSulFronte Exxx…Polzive!!! Il Tribunale condanna il dirigente a 1 anno e 4 mesi di reclusione. Il PM aveva chiesto l’assoluzione. Diciamo no alla gogna contro Giovanni. Da mesi è sul patibolo. La ragazza ha negato rapporti sessuali prima dei 18 anni.

Giovanni Belmonte, ex dirigente alla Questura di Udine è accusato di prostituzione minorile con una ragazza conosciuta on line. Oggi è stato condannato dal Tribunale di Udine a un anno e 4 mesi. Lei ha negato di aver avuto rapporti sessuali prima dei 18 anni. Il 13 giugno il pubblico ministero ne aveva chiesto l’assoluzione: «Prove insufficienti». Il fatto. Giovanni Belmonte, già in servizio alla Questura di Udine, aveva scambiato 7 mila messaggi con una ragazza conosciuta online: lei ha negato rapporti sessuali prima dei 18 anni. Da mesi e mesi la vicenda si trascina su radio, stampa e giornali. Il povero Belmonte costretto a subire una sorta di gogna ad orologeria, costante ed interminabile. Come può resistere una persona pitturata ogni tre per due sulla stampa? Noi, per quel poco che può valere questo sito di manigoldi, siamo contrari alla gogna. Alcuni incresciosi fatti di cronaca hanno infatti riposto al centro del dibattito pubblico le forme di comunicazione, le sue molte drammatiche conseguenze sugli individui e sulla società. Siamo in una nuova era della comunicazione, in cui tutto ciò che scriviamo può diventare pubblico e può essere usato contro di noi: dove gli effetti prevalgono sulle intenzioni, dove i codici culturali cambiano rapidamente – più di quanto ce ne accorgiamo – e ogni messaggio può essere frainteso distorto o manipolato, avere infinite interpretazioni. Dove il silenzio viene visto come una resa. E’ bene interrogarsi sul fatto che nelle scorse settimane la ragazza in aula ha negato di aver avuto rapporti sessuali con Belmonte prima del gennaio 2021, prima cioè che diventasse maggiorenne (cambiando versione rispetto alla fase di indagine).