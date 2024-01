BarometroSanità2024 Exxx…Polzive!!! L’azienda sanitaria Friuli Centrale nella tenaglia di antilopi e odalische. Roberto Petri, verso la quiescenza, affida il dipartimento a tre ardenti ammiratrici. La Cisl di Cannarsa non è da meno: tre antilopi per lo swing hospital del sindacalista.

Al presidio ospedaliero Santa Maria della misericordia di Udine, intestato all’Azienda Sanitaria Friuli Centrale, si respira l’aria dantesca del “dolce color d’oriental zaffiro…”. Un aroma di califfi e sultani miscelato a odalische e antilopi che si percepisce soprattutto arrivando da est. Come anticipato su queste pagine, sono, o stanno per essere definite, le posizioni dirigenziali di coloro che dovranno ereditare l’impegnativo lascito “esplorativo” del direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale Roberto Petri. Il fascinoso sultano dal bisturi infallibile lascerà la struttura sanitaria il 27 marzo, giorno in cui andrà in quiescenza. Rimbalzi dalle corsie lo danno pronto per una nuova esperienza professionale: la politica. Magari vicino ai partiti moderati cui lui è molto affezionato. E questo è un particolare che ci servirà tra poco. Petri è professionista che guarda lontano pertanto dovrà fidarsi di chi, in questi anni di califfato, lo ha servito con vassoi, bacinelle, garze e porta aghi, ovvero le odalische. Sono loro che riceveranno l’eredità del sultano: Cristina Bernacchia, coordinatrice delle sale operatorie; Giovanna Mulloni, responsabile del dipartimento e dipartimentale dell’assistenza e infine, Michela Puntel, responsabile infermieristico e incaricata di attivare le batterie diplomatiche con l’altra corrente “moderata” che serpeggia tra le corsie dello “Swing-Hospital” udinese dell’Azienda Sanitaria Friuli Centrale. Si tratta del sindacato Cisl del “comandato” in proroga, Nicola Cannarsa (vedi foto) che ha occupato alcune aree dell’Azienda Sanitaria attraverso le proprie “antilopi” destinate a cambiare il volto e la concezione della sanità friulana. Le velocissime saltatrici che dovranno confrontarsi con la diplomatica petriana Michela Puntel sono: Donatella Fiappo, direttore di struttura complessa responsabile del trattamento economico risorse umane; Rossella Tamburlini, reclutamento giuridico, risorse umane; Angela Zanello, esperta in relazioni sindacali e applicazioni contrattuali. Come si può notare, gli incarichi sono “puntuali” funzionali a catapultare ex strumentiste a capo delle infermiere anestesiste sui cui meriti di rapide ascese le malelingue non si sono risparmiate. E’ il dolce color dell’harem sanitario udinese dove il sultano poteva permettersi di influenzare le nomine del comparto e chi non accettava veniva cacciato senza appello. Ora si attende il bando e la selezione per il nuovo direttore che dovrà, inevitabilmente, adeguarsi alla disposizioni delle odalische petriane.