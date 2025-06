AutonomiaInAgonia Exxx…Polzive!!! Come funziona la misura in Friuli? Per “FedrigaTerzoMandato” porta efficienza…. Ma in Carnia la sanità è a livelli catastrofici. Causa carenza di personale è compromessa la funzione dell’ospedale di Tolmezzo.

Come funziona, o dovrebbe funzionare la “rivoluzione” leghista impressa con l’autonomia? il 12 giugno il governatore friulano e l’assessore regionale Zilli hanno partecipato alla presentazione del libro “Autonomia” di Luca Zaia a Tolmezzo. Ma proprio nel capoluogo carnico l’esempio dell’autonomia non è dei migliori. L’area è stata oggetto di pesanti critiche, rispetto al tema sanitario, da parte del direttore di struttura di medicina interna dell’ospedale Paolo Agostinis che ha lanciato un appello agli infermieri e alle infermiere di ogni tipologia, con l’invito a considerare la possibilità di andare a compensare la tremenda carenza che ci sarà a breve a Tolmezzo e che obbligherà a ridurre ulteriormente i posti letto, compromettendo gravemente la sanità e la funzione stessa dell’ospedale di riferimento della Carnia. Non tardano ad arrivare le considerazioni dal mondo politico (Honsell): “Trovo che se un professionista stimato e serio è costretto a rivolgersi urbi et orbi ad internet per chiedere aiuto, significa che chi dovrebbe affrontare questi problemi o non c’è, oppure è come se non ci fosse”. Sarebbero questi gli effetti dell’autonomia rivendicati da Zaia e “FedrigaTerzo” a Tolmezzo? Che ribadisce: «L’autonomia è un valore aggiunto per i territori, ma anche per l’intero sistema Paese: porta efficienza, crescita e maggiori risorse da reinvestire a beneficio dei cittadini”. Il servizio sanitario in Carnia rischia di essere compromesso e lo stesso nosocomio ridotto nelle sue funzioni. Di quale efficienza parla “FedrigaTerzoMandato”?