AssestamentoGodimento Exxx…Polzive!!! Volete soldi? La CuccagnaFvg elargisce “grano” anche a presunti indagati. Senza scrupoli. Premiata la cooperativa Idro di Forni di Sopra il cui presidente-sindaco Coradazzi è finito nel mirino della Guardia di Finanza per presunta frode ai danni del comune nella fornitura di energia elettrica. Fondi a bivacchi, rifugi e serramenti di sedi di alpini.

La notizia che la Cooperativa “Idro” che fornisce energia elettrica ha ottenuto un piccolo contributo da parte della regione grazie a un emendamento del consigliere regionale leghista Manuele Ferrari, ha scosso l’intera valle. La motivazione del contribuito è scritta nel documento: La Cooperativa di Forni di Sopra gestita dal presidente-sindaco Idro Coradazzi, “E’ un modello virtuoso”. Di che virtuosismo stiamo parlando? A nessuno è mai passato per la testa di approfondire? Bastava attendere qualche giorno e si sarebbe scoperto che agenti della Guardia di Finanza, martedì 22 luglio, si sono presentati nella sede comunale per ritirare atti relativi a una presunta frode ai danni del comune nella fornitura di energia elettrica. E’ questo il modello “virtuoso”? bastava leggere, da giugno a luglio 2024, le pagine che questo sito di manigoldi ha dedicato alla Cooperativa e si sarebbe capito che qualcosa non tornava. Ora si prende atto del perché in campagna elettorale l’attuale sindaco era morbosamente attaccato alla Cooperativa, di cui è presidente da almeno 6/8 anni. Tant’è che la sua lista per le comunali era composta da amministratori-consiglieri. Oggi, per giustificare il modello “Idro” il sindaco cerca di raccontare ai cittadini di aver sempre applicato prezzi competitivi. Lo dice lui. In realtà in questi ultimi mesi c’è stata una notevole fuga di utenze e, se effettivamente i prezzi fossero stati competitivi, come mai ha rinunciato a una gara per la fornitura di energia? Se effettivamente si trattasse di un soggetto “virtuoso” non avrebbe avuto difficoltà ad aggiudicarsi la gara. E invece, il sindaco-presidente oggetto di indagatura da parte delle Fiamme Gialle, rinuncia alla gara ma riesce a ottenere grazie all’esponente della Lega, Manuele Ferrari, un riconoscimento-premio per le caratteristiche poco chiare di gestione. Non era mai successo, a memoria d’uomo, che la regione elargisse un premio in danaro a una Cooperativa in odore di frode. Riguardo alle altre destinazioni da segnalare le proposte di Markus Maurmair di Fratelli d’Italia: interventi di manutenzione ordinaria su baite, rifugi e bivacchi gestiti da alpini. Mentre il leghista Miani ricorda di aver “aggiunto 100mila euri allo stanziamento originario di Maurmair per i gruppi alpini in modo che possano sostituire i serramenti delle rispettive sedi”. Campagna elettorale.