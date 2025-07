AssestamentoGiramento Exxx…Polzive!!! Piovono soldi per tutti. La regione premia con 20mila euro lo strambo “modello virtuoso” della Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra. Quale sarebbe il modello virtuoso? Quello dei prezzi fuori mercato? Da 8 anni dirige le danze il sindaco-presidente Iginio Coradazzi.

La Regione, grazie a un emendamento del consigliere della Lega Ferrari, ha stanziato 20mila euro per il “centesimo anniversario dalla nascita, fondazione ed espansione della Società cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra”. La cooperativa era balzata agli onori della cronaca locale ai tempi delle elezioni di un anno fa per via della candidatura a sindaco di Iginio Coradazzi contro l’uscente Marco Lenna. Per Coradazzi, i profili di un clamoroso conflitto d’interessi affioravano già dalla lettura dei nomi di alcuni candidati infilati nelle due liste che lo sostenevano. La formazione “Idroelettrica” si era posta un obiettivo: quello di rientrare nel “giro” delle forniture di energia elettrica del comune di Forni di Sopra dopo la bocciatura dell’autorità rispetto ai prezzi di mercato decisamente più alti della media. Malgrado i prezzi, la regione ha assegnato un contributo di 20mila euri per l’anniversario con questa motivazione spiegata dal consigliere della Lega Manuele Ferrari: “Nel cuore delle Dolomiti friulane, Forni di Sopra rappresenta un modello virtuoso di autonomia energetica e visione cooperativa. Fondata nel 1926, la Società cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra (Sci) nacque con un obiettivo chiaro e lungimirante: portare la luce e l’energia elettrica a un territorio montano isolato, valorizzando le risorse naturali locali. Oggi, a cent’anni dalla nascita e dall’avvio della sua espansione, questa realtà rappresenta non solo un esempio storico di impresa collettiva, ma anche un simbolo di sostenibilità ambientale, resilienza territoriale e radicamento comunitario. Per questo motivo – ricorda il leghista Manuele Ferrari – ho presentato questo emendamento con cui la Regione stanzia 20mila euro per il centesimo anniversario dalla nascita, fondazione ed espansione della Società cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra”. Il sindaco è presidente della società da circa 8 anni.