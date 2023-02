ApuFarWest Exxx…Polzive!!! La squadra di Pedone fa schifo alcazzo anche col Chieti, ultimo in classifica. Furiosa rissa al termine dell’incontro. Il coach Finetti, dopo il baccalà ricevuto, finisce sulla graticola. Domenica il derby con la Gesteco.

Finale a Chieti contro il Caffè Mocambo: 70 a 69 in favore degli abruzzesi. Un tifoso della squadra udinese dell’Apu, quella che “fa schifo al cazzo”, ha commentato in rete: «Veramente non ho parole…Ci mancava anche la rissa finale come ciliegina sulla torta. Gentile avrà fatto anche i suoi 23 punti e il canestro del sorpasso, ma ha sbagliato tanti di quei tiri… Ora aspettiamoci la batosta di Cividale per concludere al meglio la stagione». Apu Far West.

Ormai l’Apu Udine si distingue solo per le risse a fine partita. E’ successo a Mestre con gli Under in cui i tre tecnici Gabriele Grazzini, Carlo Finetti e Gabriele Tonelli sono stati richiamati dal giudice sportivo; è successo stasera a Chieti dove prima della fine della partita è scoppiata una zuffa da “borgo stazione” che ha coinvolto l’allenatore Carlo Finetti il quale, forse a causa di una randellata ricevuta (ufficialmente per “indisponibilità), non si è presentato al consueto appuntamento con la sala stampa. Al suo posto, a dettagliare la sconfitta, è intervenuto il direttore tecnico Alberto Martellosso il cui commento della partita ha sbalordito i tifosi: “Siamo stati bravissimi, siamo stati pericolosi e abbiamo fatto una pallacanestro di livello… Purtroppo abbiamo avuto un contributo in meno da alcuni giocatori. Iniziative troppo individuali. Abbiamo fatto due errori che sono stati fatali. Nel finale, il nostro giocatore Gentile è stato provocato e non è stato facile per lui mantenere l’equilibrio”. Infatti, il ragazzo è sbroccato e dalle parole si è passati ai cazzotti. A dare man forte all’atleta non poteva mancare il fumantino Carlo Finetti che, purtroppo per lui, deve aver preso una randellata abruzzese che non gli ha consentito di commentare la partita”. The end. Quindi, il finale dell’incontro di basket a Chieti fra la squadra ultima in classifica e l’Apu-Old Wild West di Udine si è chiuso col punteggio di 70 a 69. Un risultato pesante per la squadra di Pedone che rimbomba come un petardo a una settimana dal derby friulano con la Gesteco di Cividale. A Udine le trombette sono pronte. L’incontro si disputerà domenica al palasport Carnera. L’allenatore Finetti, il teorico dello “schifo al cazzo”, è ormai sulla graticola. Mangerà la colomba?