AnelloCulatello Exxx…Polzive!!! Finisce al pronto soccorso di Portogruaro (Ve) il gioco erotico di due amichetti. Il fallo “rilascia” l’anello nell’orifizio. Intervengono i pompieri.

Ci sono diversi tipi di anelli, quelli per aumentare la durata dell’erezione e quelli per potenziare l’orgasmo maschile. Una volta indossati alla base del pene permettono di mantenere l’erezione più a lungo ritardando l’orgasmo e prolungando il piacere. L’accessorio porcello é stato il protagonista di un singolare episodio accaduto a una coppia di amici del portogruarese. La settimana scorsa si é presentata al pronto soccorso una persona con fortissimi dolori all’altezza del basso ventre a causa di un anello fallico di metallo rimasto incastrato (probabilmente nella fase di rilascio) nello sfintere. Come riporta “Il Gazzettino”, i sanitari sono stati costretti a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per tagliare l’oggetto con una piccola sega. L’anello utilizzato dal ragazzo era largo 5 centimetri ed essendo di metallo ha provocato l’inconveniente.