AlpiniConSalvini Exxx…Polzive!!! Le Penne Nere di Passons (Ud) tradiscono lo statuto dell’Associazione. La sede messa a disposizione della campagna elettorale della Lega. Irritazione alla sezione ANA di Udine. Bufera tra gli alleati: Fedriga fa campagna solo per una parte politica.

Lo Statuto nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini, sottoscritto anche dal gruppo di Passons (Ud), prescrive che, “l’Associazione è apartitica“. Ovvero, l’attività non deve essere contaminata da colori, bandiere, esibizioni che conducano a una chiara simpatia politica. Lunedì 27 maggio scorso, Fedriga, presidente univoco della Regione Fvg, dopo il clamoroso flop di presenze registrato in un’osteria di Basaldella (Ud) cui era accorso per sostenere la candidata Erika Furlani a Campoformido, si è trasferito a Passons, frazione di Pasian di Prato, nella sede locale degli Alpini per sostenere l’ex assessora al bilancio e candidata della Lega Juli Peressini. Per l’occasione la sede veniva trasformata in un quartier generale del partito di Salvini e completamente coperta dai simboli e dai faccioni dei candidati che coprivano la storia del 4° Corpo d’Armata Alpino. Irritazione al Gruppo ANA di Udine. Fedriga sempre più presidente schierato con il suo partito, che diventa tale solo in queste circostanze, ma quando si tratta di assegnare la presidenza di Friulia a Federica Seganti, la quota viene attribuita alla Lista del Presidente. Dreosto rifiuta di “caricarla” in quota Lega. A Trieste queste operazioni sono seguite con molto fastidio. Si attende l’esito delle europee per tirare una riga. A partire dal no secco al terzo mandato. Ma il dato politico emerso lunedì sera a Pasian di Prato è devastante: Il presidente è ormai delegittimato se si pensa che, per converso, a sostenere Andrea Pozzo, hanno partecipato, Walter Rizzetto, Angelo Compagnon, Luca Ciriani e sono attesi Riccardo Riccardi, Maurizio Lupi e Renzo Tondo. Il tratto della coalizione che guarda all’Europa e al futuro della comunità pasianese è concentrato nelle 4 liste che sostengono il sindaco uscente. Il partito di Fedriga è, notoriamente, contro l’Europa come sostiene spesso il suo segretario Salvini e le due candidate in foto. Non è un buon servizio in un momento delicato come questo. Alpini permettendo.