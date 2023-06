AchtungKronospan Exxx…Polzive!!! L’industria austriaca dichiarata insalubre e difesa dal mediocre studio legale Tutino, trascina leopost in Tribunale. Oggi nuova udienza. Archiviato il procedimento contro il giornale “Pn Sette News”. Gli austriaci chiedevano 800mila euri.

La “Gestapo” della Kronospan aveva avviato un procedimento penale anche contro il periodico: “PN SETTE NEWS”. Archiviato.

Oggi nuova udienza in Tribunale a Udine contro Leopost trascinato di fronte al giudice (Del Torre) dall’ex amministratore unico Cendella, reato contestato diffamazione a mezzo stampa. L’azienda austriaca trapiantata in Italia chiede un risarcimento di 100mila euri e l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per «eseguire perquisizioni nei locali presso la redazione del sito-blog e il sequestro del cellulare del direttore responsabile per verificare eventuali richieste di aggiotaggio… Inoltre si chiede il sequestro e l’oscuramento del sito riferito alle pagine di nostro interesse aziendale con effetto immediato…». I fantasmi del regime riaffiorano in Friuli dove gli austriaci pretendono di sequestrare la libertà d’informazione e diritto di critica svincolato da pressioni e condizionamenti dei potentati locali. Una reazione così violenta e psicotica non può far altro che destare ulteriori sospetti su ciò che si nasconde dietro il maniacale interesse all’ampliamento della Kronospan nella zona industriale di San Vito al Tagliamento: la realizzazione di una caldaia da 43 megawatt che dovrà bruciare 100mila tonnellate all’anno di rifiuti legnosi (fonte verbale audizione pubblica del giugno 2021). Oggi il giudice ascolterà i testi della difesa e l’esame imputato. La Kronospan è difesa da un modesto studio legale di Udine (Tutino); leopost dall’avvocato Rossana De Agostini. Va detto che il comune di San Vito al Tagliamento, dopo che il Tar aveva respinto la richiesta d’impugnazione dei provvedimenti della regione sulla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), il sindaco Bernava, ravvisava e ribadiva la necessità di tutelare la salute pubblica di fronte al Consiglio di Stato rispetto alla sentenza pronunciata dal TAR FVG sul ricorso del 16 marzo scorso. Ora la parola passa ai giudici d’appello e per la Kronospan è un nuova ed inaspettata battuta d’arresto.