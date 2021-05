SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Personale allo stremo negli ospedali friulani. Le aziende sanitarie affidano servizi da circa 200mila euri alle ODV della Croce Rossa. Gli aiuti alimentari pagati dal comune di Udine. Esclusivo

Sono Organizzazioni di Volontariato concepite giuridicamente come associazioni. Le 3 aziende sanitarie del Friuli, giacchè i vertici regionali non sono ancora riusciti ad organizzare il personale, estendono le convenzioni con i Comitati delle rispettive organizzazioni di volontariato. In che percentuale la quota di personale volontario è presente in queste Associazioni che ricevono appalti su appalti dalle aziende sanitarie? Recentemente, alla Croce Rossa di Palmanova è stata formalmente richiesta la disponibilità alla prosecuzione, per il periodo dal 1 aprile e sino al 31.12.2021, della Convenzione per il servizio di soccorso sanitario e trasporto primario nella zona di San Giorgio di Nogaro verso una spesa di € 195.000,00 IVA esente. La convenzione trae spunto da quella attivata un anno fa che prevedeva, per la gestione della postazione del soccorso territoriale di San Giorgio di Nogaro, un costo di 25mila 620 euri. Un mese, periodo dal 1°al 30 aprile 2020 e per 12 ore al giorno dalle 8 alle 20. Un autista, un soccorritore e un infermiere. In quanto alle iniziative solidali, quelle propagandate dalla presidente del sodalizio udinese Ceruti, ovvero gli interventi di aiuto alimentare rivolti a nuclei familiari in difficoltà, gran parte dei prodotti alimentari sono stati acquistati coi soldi del Comune di Udine che ha concesso un contributo ad hoc di 5.000 euri alla Croce Rossa della presidente Ceruti. Ma è sul caso della fornitura dei servizi e degli appalti che le tre aziende sanitarie friulane affidano ai Comitati Croce Rossa, che il mistero s’infittisce; in che quota percentuale di volontari si avvalgono le Organizzazioni di Volontariato? Quanto è costata la nuova sede della Croce Rossa di Tarcento? Sanità Infetta, Regione malata. Domani il capitolo Arcs.